Bondscoach Koeman staat achter wisselbeleid in duel met Japan

ARLINGTON (ANP) - Ronald Koeman staat achter zijn wisselbeleid in de slotfase van het eerste duel van het Nederlands elftal met Japan (2-2) op het WK. "Daar heb ik zeker geen spijt van", zei de bondscoach in de perskamer van het Dallas Stadium.

Koeman wisselde bij een voorsprong van 2-1 Donyell Malen, Crysencio Summerville en Tijjani Reijnders voor Memphis Depay, Teun Koopmeiners en Quinten Timber. Even later moest ook middenvelder Ryan Gravenberch plaatsmaken voor verdediger Nathan Aké. Daarna verloor Nederland het initiatief en sloeg Japan in de 88e minuut toe met een gelijkmaker na een spelhervatting.

De bondscoach vond niet dat Japan in de slotfase sterker werd omdat hij verdedigend wisselde. "Japan werd ook beter na onze openingstreffer", counterde hij. "Toen vonden ze het ook tijd om meer druk te zetten. Dat deden ze na de 2-1 van ons ook. Dan is het heel zonde dat die 2-2 nog zo laat uit een spelhervatting valt. We hadden daarmee ook pech. Die bal werd volgens mij nog van richting veranderd."

"Ik wisselde juist omdat ik zag dat we het lastig kregen", zei Koeman. "Memphis en Koopmeiners zijn spelers die een bal vast kunnen houden en onze buitenspelers zetten onvoldoende druk op hun backs die plotseling wel naar voren gingen", doelde hij op Cody Gakpo en Crysencio Summerville. "Ik denk dat jullie Japan minder hoog inschatten dan ik. We zien na het WK wel wie gelijk heeft."

"In Nederland leeft soms het idee dat wij de bal moeten hebben en dan iedereen moeten wegspelen. Dit was niet het beste spel dat we kunnen brengen. Maar ik vond dit wel een topwedstrijd. Hier kunnen we mee verder. Als we verder in het toernooi willen komen, dan is er meer nodig. Maar een gelijkspel tegen Japan is geen slecht resultaat. Ik ben tevreden over mijn elftal. Het is wel jammer dat we twee keer een voorsprong hebben verspeeld."