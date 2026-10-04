SAINT-DENIS (ANP/AFP) - Bondscoach Zinédine Zidane van het Franse voetbalelftal kondigt wijzigingen aan in zijn ploeg voor de Nations League-wedstrijd tegen België, maandag in het Stade de France.

"Er komen wijzigingen, dat staat vast", zei Zidane tijdens een persconferentie. "Het is onze vierde wedstrijd in tien dagen tijd; we kunnen geen onverantwoorde risico's nemen. Bovendien moeten we de volledige selectie benutten."

Frankrijk won eerder in de reeks van België (1-0) en Turkije (1-0) en speelde gelijk tegen Italië (1-1). "Iedereen is belangrijk in dit team. Dat wil ik mijn spelers meegeven. Ik wil op iedereen kunnen rekenen", aldus Zidane, die de geblesseerde Kylian Mbappé en de geschorste Dayot Upamecano mist.

Zidane gaf de opstelling nog niet prijs; hij liet wel weten dat hij in zijn eerste interlandperiode als bondscoach "tevreden" is over de "mentaliteit" van 'Les Bleus'.