KNVB noemt plannen FIFA 'zeer zorgelijke ontwikkeling'

ZEIST (ANP) - De KNVB is niet te spreken over de plannen van wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van de toekomstige WK's te verkopen. Dat laat de voetbalbond weten aan het ANP.

"Op basis van wat nu naar buiten is gebracht, vinden wij dit een zeer zorgelijke ontwikkeling voor het internationale voetbal. Tegelijkertijd hebben wij de officiële uitwerking van het voorstel nog niet ontvangen en zijn er nog veel vragen", aldus de KNVB. "We verwachten hierover op korte termijn ook overleg te voeren met de UEFA en de andere Europese bonden. Zodra de officiële uitwerking beschikbaar is, zullen we het voorstel gezamenlijk zorgvuldig bestuderen en bespreken. Voor de KNVB staat voorop dat het belang van het voetbal, goed bestuur en transparantie altijd leidend moeten zijn."

De FIFA liet dinsdag weten een nieuwe dochteronderneming, FIFA Forward Enterprise (FFE), op te willen richten en daarvan zo'n 20 procent van de aandelen te willen verkopen aan investeerders. Met die verkoop denkt de FIFA 4,2 miljard dollar (3,68 miljard euro) te kunnen ophalen. De wereldvoetbalbond zou zelf de meerderheid van de aandelen houden en ook de 211 lidstaten van FIFA zouden allemaal een minderheidsaandeel ontvangen, dat ze kunnen houden of verkopen.

'Diep bezorgd'

De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan van de FIFA afgewezen en de leiding van de Noord- en Midden-Amerikaanse en Caribische voetbalbond Concacaf is "diep bezorgd". De Europese Commissie haalde woensdag fel uit naar de FIFA. "Blijf van onze sport af. De meedogenloze commercialisering van het voetbal is schadelijk geworden. Commercieel succes zou het voetbal moeten versterken, niet afbreken", schrijft Eurocommissaris Glenn Micallef (Sport) op X.

"Op basis van de beperkte informatie maken we ons grote zorgen over het gebrek aan procesvoering en goed bestuur om tot dit punt te komen", aldus de Engelse voetbalbond FA in een verklaring. "Wanneer het voorstel volledig en transparant wordt gedeeld, zoals FIFA nu heeft beloofd, zullen we ons standpunt duidelijk maken."

Veel vragen

Ook de Franse bond heeft veel vragen. "We missen specifieke informatie die nodig is om een ​​oordeel te vellen over zaken die duidelijk van fundamenteel belang zijn voor de toekomst van het voetbal", aldus voorzitter Philipp Diallo.

Voorzitter Javier Tebas van de Spaanse voetbalcompetitie zegt: "De competities en commerciële rechten van FIFA zijn niet het persoonlijke eigendom van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Iemand die politiek, geld en macht zonder transparantie vermengt, is niet geschikt om leiding te geven."