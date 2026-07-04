CARACAS (ANP/AFP) - Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is opgelopen tot 2954. Dat melden de autoriteiten.

Op 24 juni werd Venezuela opgeschrikt door twee bevingen met een kracht van 7.2 en 7.5, twee van de zwaarste bevingen in decennia. Met name de noordelijke kustregio La Guaira werd zwaar getroffen. Het epicentrum van de bevingen voor de Venezolaanse kust lag op circa 10 kilometer diepte.

Naar overlevenden wordt nog altijd gezocht, al nemen hun overlevingskansen met de dag af. Nog duizenden mensen zijn vermist.

Overvolle ziekenhuizen

Ziekenhuizen in La Guaira raakten al kort na de bevingen overvol, tot het punt dat medische noodvoorzieningen moesten worden opgetuigd op plekken als bushaltes en in winkels.

De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez kondigde onlangs een zevendaagse periode van nationale rouw af.