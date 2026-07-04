Beachvolleyballers Boermans en Brouwer naar finale in Gstaad

GSTAAD (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het Elite16-toernooi in Gstaad bereikt. Het Nederlandse koppel versloeg in de halve finale de Brazilianen Evandro Gonçalves en Arthur Lanci in drie sets: 27-25 16-21 15-10.

In de finale nemen Boermans en Brouwer het op tegen de Amerikanen Trevor Crabb en Chase Budinger. Die versloegen in twee sets de Oostenrijkers Philipp Wall en Moritz Pristauz.

Katja Stam en Raïsa Schoon staan in de halve finales in Gstaad. Het duo versloeg eerder zaterdag Nina Brunner en Tanja Hüberli uit Zwitserland in twee sets: 21-18 21-19. Ze treffen in de halve finale Megan Kraft en Kelly Cheng uit de Verenigde Staten.