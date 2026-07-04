ERMELO (ANP) - Ajax heeft zijn eerste oefenduel verloren in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De formatie van de nieuwe trainer Míchel ging op Sportpark De Zanderij in Ermelo met 3-1 onderuit tegen Panathinaikos.

Ajax keek na een halfuur aan tegen een 2-0-achterstand, voordat Don-Angelo Konadu vlak voor rust wat terugdeed namens de Amsterdammers. Een kwartier voor tijd herstelden de Grieken de marge.

Bij Ajax ontbrak Mika Godts door privéomstandigheden. De Braziliaanse linksback Caio Henrique, die afgelopen week werd gehaald van AS Monaco, stond evenmin op het wedstrijdformulier.

Ajax speelt vrijdag zijn tweede oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca uit Cyprus.