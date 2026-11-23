KYIV (ANP/AFP) - Het dodental door aanvallen rond de Oekraïense hoofdstad Kyiv is volgens de autoriteiten opgelopen naar vijftien. Op beelden is te zien hoe reddingswerkers in het puin zoeken van een appartementencomplex in Dymer.

Door een aanval vielen in dat woongebouw zeker elf doden, zeggen de autoriteiten. Reddingswerkers konden nog wel een kind en een hoogbejaarde vrouw onder het puin van het ingestorte pand vandaan halen.

Nog eens drie mensen kwamen om het leven toen ook een supermarkt werd geraakt in Vysjneve. "Mensen waren gewoon boodschappen gaan doen. Een doodgewone winkelronde veranderde door een Russische aanval in een tragedie", reageerde een regionale bestuurder.

Die bestuurder, Tymoer Tkatsjenko, zei dat ook iemand is omgekomen toen een woonhuis werd geraakt in Bila Tserkva. Er zijn daarnaast ook weer berichten dat Rusland de Oekraïense energievoorziening heeft aangevallen.