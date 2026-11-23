Gitarist Jan Akkerman heeft recent een hartaanval overleefd. Dat vertelt de 79-jarige muzikant aan De Telegraaf. Hij overleefde het incident doordat zijn dochter 112 belde.

"Ik had net een stuk op de motor gereden, naar Callantsoog", vertelt Akkerman. Maar toen hij thuis kwam, voelde hij zich niet goed. "Thuis op bed ging het licht uit, terwijl ik net nog die hele motorrit had gemaakt. In het ziekenhuis werd ik wakker, met een arsenaal aan artsen om me heen. Dat is een rare gewaarwording. Mijn oudste dochter heeft op tijd 112 gebeld, anders zat ik hier nu niet meer."

Akkerman woont al 35 jaar in Volendam. De gitarist presenteert deze week zijn biografie. Akkerman geldt als een van de beroemdste gitaristen die Nederland ooit heeft gehad. Zijn band Focus bereikte in de jaren zeventig met vier albums de Amerikaanse hitlijsten. Als muzikant wekte Akkerman onder meer indruk met zijn beroemde gitaarrif in het lied Hocus Pocus.

De muzikant wordt eind december 80 jaar en gaat begin 2027 weer op tournee.