De Britse prins William wil koninklijke titels beperken tot werkende leden van het Britse koningshuis. Dat wordt beweerd in een nieuw boek van royaltyjournalist Tom Sykes, waar verschillende Britse media al over schrijven.

Door een dergelijke wijziging zou de jongere broer van William, Harry, zijn titel verliezen. Dat zou ook gelden voor Harry's kinderen Archie en Lilibet.

Een woordvoerder van Kensington Palace wilde afgelopen weekend niet op de claims in het boek reageren. Een woordvoerder van de prins en prinses van Wales zei tegen de Daily Mail: "Het is ons beleid om niet te reageren op boeken of op beweringen die daarin worden gedaan."

Het boek, dat als titel The Dukes of Hazard, verschijnt eind februari bij uitgeverij Penguin.