CARACAS (ANP/RTR/AFP) - Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 3342, melden de autoriteiten. Op 24 juni werd het Zuid-Amerikaanse land opgeschrikt door twee bevingen met een kracht van 7.2 en 7.5. Met name de noordelijke kustregio La Guaira werd zwaar getroffen.

Door de bevingen stortten ook talloze gebouwen in en raakten duizenden mensen dakloos. Dat heeft volgens waarnemend president Delcy Rodríguez echter geenszins geleid tot sociale onrust. "Wat we hier zien, is diepe maatschappelijke solidariteit", zei ze tijdens een militaire ceremonie ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Veel Venezolanen hebben echter hun woede geuit over wat zij beschouwen als een ontoereikende reactie van de door de Verenigde Staten gesteunde regering op de ramp. De hulp zou vooral ontoereikend zijn geweest toen internationale reddingsteams nog niet ter plaatse waren.

Rodríguez verdedigde de aanpak en stelde dat duizenden overheidsfunctionarissen en reddingswerkers waren ingezet om slachtoffers onder het puin vandaan te halen en naar overlevenden te zoeken.