Peter Faber is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag benauwd was geworden. Dat schrijft de 82-jarige acteur op Facebook.

Uit onderzoek is volgens Faber gebleken dat een van zijn kransslagaders vernauwd is. "Zoals ik het zelf maar noem: achterstallig onderhoud", schrijft hij.

De acteur laat weten voorlopig in het ziekenhuis te blijven. "Er staan verschillende onderzoeken en behandelingen gepland en ik ben in goede handen." Volgens Faber zijn de artsen positief. "Daar houd ik me graag aan vast."

Faber bedankt tot slot iedereen voor de beterschapswensen die hij heeft ontvangen. "Dat doet me ontzettend goed."