Taylor Swift en Travis Kelce hebben tijdens hun huwelijksceremonie allebei ongeveer twintig minuten lang hun geloften voorgelezen. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People op basis van een ingewijde.

Volgens de bron lazen de zangeres en de American footballspeler hun geloften voor uit gouden boekjes. Swift zou naar het altaar zijn gelopen op een instrumentale versie van haar hit Love Story. De ceremonie vond vrijdag plaats in Madison Square Garden in New York.

Volgens People hadden Swift en Kelce geen bruidsmeisjes of getuigen in de traditionele zin. Swifts broer Austin vervulde de rol van 'man of honor', terwijl Travis' broer Jason als getuige optrad. De ceremonie zou zijn geleid door acteur Adam Sandler.