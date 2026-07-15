Liter diesel bijna 6 cent duurder aan de pomp

EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp lopen verder op. Als gevolg van het oplaaiende conflict in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen gestegen. Ook het verbod van Moskou op export van diesel vanuit Rusland speelt mee, vertelt brandstofexpert Derk Foolen van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.

De adviesprijs van diesel stijgt harder dan die van benzine. Voor een liter diesel is de prijs met bijna 6 cent gestegen tot 2,450 euro. Voor een liter Euro95 is de prijs met ruim 1 cent gestegen naar 2,559 euro, blijkt uit data van UnitedConsumers. Afgelopen dagen zijn de adviesprijzen al meerdere centen gestegen. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.

De olieprijs is verder toegenomen na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook zei de Amerikaanse krijgsmacht dinsdagavond de Straat van Hormuz weer te hebben geblokkeerd. Door de zeestraat ging voor het begin van de oorlog ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie.