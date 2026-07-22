Dodental ebola-uitbraak stijgt tot boven 1000

GENÈVE (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Oeganda zijn meer dan duizend doden gevallen, zegt de WHO. In de DRC gaat het om 999 sterfgevallen en over de grens in Oeganda waren het er twee.

In de DRC werden 2473 besmettingen geregistreerd nadat maandag vijftig nieuwe gevallen bekend werden in de oostelijke provincies Ituri en Noord-Kivu, meldt het Congolese instituut voor volksgezondheid. De twintig bevestigde gevallen in Oeganda zouden vooral Congolezen zijn geweest die de grens overstaken. Volgens het land zijn er al drie weken geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Het virus verspreidt zich sneller dan bij elke eerdere ebola-uitbraak, deels omdat er nog geen goedgekeurd vaccin voor de bundibugyovariant bestaat. Het ontwikkelen ervan zou nog maanden duren. Bloomberg berichtte maandag dat zorgmedewerkers in het gebied mogelijk wel als experiment ingeënt gaan worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant.