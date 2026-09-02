KATHMANDU (ANP/AFP/RTR) - Het dodental door de overstroming in Nepal is opgelopen tot 1114, meldt de rampenbestrijdingsdienst in het land. Nog eens 3916 mensen worden vermist. De ramp trof het gebied precies een week geleden. Het officiële dodental in Tibet staat volgens Chinese staatsmedia op zestien. Daar worden 546 mensen vermist.

Er zijn nog niet veel lichamen overgedragen aan de nabestaanden, meldt de politie. Dat is tot nu toe met maar 95 overledenen gebeurd. De meeste resten zijn nog niet geïdentificeerd. In veel gevallen wordt maar een klein deel van een lichaam gevonden.

Chinese reddingswerkers zijn er deze woensdag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Gyirong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied gebracht worden. Dat is volgens de staatstelevisiezender CCTV inmiddels ook "in grote aantallen" gebeurd. De toevoer van hulpgoederen en materieel ging tot nu toe door de lucht.