Griekspoor strandt opnieuw in eerste ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tallon Griekspoor is er voor het tweede jaar op rij niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van Wimbledon. De 29-jarige Haarlemmer verloor in vier sets van de Australiër James Duckworth: 4-6 6-4 5-7 4-6.
Voor Griekspoor is het de vijfde keer op rij dat hij verliest in de eerste ronde van een grandslamtoernooi. De laatste keer dat hij een partij op een grand slam won, was op Roland Garros in 2025, toen hij de vierde ronde haalde. Op Wimbledon is het de vierde keer dat hij verliest in de eerste ronde.