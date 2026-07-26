Spaans koningspaar bezoekt ontheemden in bosbrandgebieden

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zondag een bezoek gebracht aan mensen die zijn ontheemd vanwege de natuurbranden in de regio Madrid. Dat melden Spaanse media. Het koningspaar werd bij het bezoek vergezeld door bestuurder Isabel Díaz Ayuso van de regio Madrid.

In de middaguren spraken zij met geëvacueerden in sportcentrum Villamanta. Daar uitte de koning uitgebreid zijn steunbetuigingen aan de getroffenen. "We willen onze steun, genegenheid en begrip tonen aan alle ontheemden", liet hij weten. In het centrum bevinden zich 220 mensen die vanwege de brand de nacht daar hebben doorgebracht.

Felipe zei dat de bosbranden "onmetelijke" schade hebben aangericht aan de natuur. "Het belangrijkste is om mensenlevens te behouden en te proberen de schade zoveel mogelijk te minimaliseren", aldus de Spaanse vorst. Hij bedankte de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor alle betrokkenen.

Díaz Ayuso noemde de brand eerder de "ergste bosbrand in de geschiedenis van de regio Madrid". Vanwege de branden bij Madrid, Ávila (ten westen van de stad) en bij Valencia zijn tot nu toe ongeveer 75.000 mensen geëvacueerd.