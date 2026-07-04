ERFURT (ANP) - De Duitse politie heeft moeten ingrijpen bij grootschalige demonstraties die plaatsvinden in het Duitse Erfurt. Daar wordt zaterdag het partijcongres van het radicaal-rechtse AfD gehouden. Volgens regio-omroep MDR is het lokale AfD-kantoor aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Hierbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt.

Duitse media schrijven dat demonstranten wegen geblokkeerd hebben die naar het gebouw leiden waar het partijcongres plaatsvindt. Volgens ZDF hebben sommige demonstranten zichzelf aan de tramrails in de stad vastgelijmd. Een groep van honderden demonstranten zou door een blokkade zijn heengebroken. Volgens Bild worden zij tegengehouden met wapenstokken en pepperspray.

De politie gaf eerder aan rond de 50.000 vreedzame demonstranten te verwachten, maar ook tot 2500 activisten die bereid zijn geweld te gebruiken. Er zijn duizenden agenten naar Erfurt gestuurd om de demonstraties in goede banen te leiden.