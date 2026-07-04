TEHERAN (ANP) - Duizenden mensen hebben zich zaterdagochtend verzameld bij de 'Grote Mosalla', de Imam Khomeini-moskee in Teheran. Daar gaat de uitvaart van de omgekomen opperste leider Ali Khamenei van start. De ayatollah werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval.

De uitvaartplechtigheden duren zes dagen. Khamenei ligt drie dagen opgebaard in het moskeecomplex in Teheran. Ook de kisten van enkele familieleden die bij de aanval omkwamen, onder wie een veertien maanden oude kleindochter, zijn opgesteld in de Grand Mosalla.

De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen bij de plechtigheden in Teheran. Het is onwaarschijnlijk dat de zoon en opvolger van Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, aanwezig zal zijn bij de uitvaart. Hij zou ernstig gewond zijn geraakt bij de aanval en is sinds zijn aantreden in maart niet in het openbaar gezien.

De kist van Khamenei, die van 1989 tot aan zijn dood opperste leider van Iran was, is tot maandag te bezoeken. Die dag trekt een processie door Teheran, dinsdag wordt de kist overgebracht naar het religieuze centrum Qom. Woensdag vinden enkele plechtigheden plaats in Irak, donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboortestad Mashhad in het noordoosten van Iran.