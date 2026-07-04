Katja Schuurman is al een tijdje single, maar dat vindt ze helemaal niet erg. De 51-jarige actrice vertelt in De Telegraaf-bijlage ZOMER dat ze zich "supercompleet" voelt met haar geliefden om zich heen.

"Ik ben nu hartstikke single, heb even geen behoefte aan een relatie. Ik leef momenteel heel erg in het moment, kan amper bedenken wat ik morgen doe. Dus nog geen idee wat ik over een half jaar wil", zegt Schuurman. "Ik ben altijd van de ene naar de andere relatie gegaan. Ik dacht: 'Zonde dat ik single ben, het leven is niet compleet.' Dat gevoel heb ik nu totaal niet. Ik voel me supercompleet met mijn kinderen, mijn vrienden en familie."

De actrice denkt dat ze zich misschien in het verleden iets te veel aan haar partners heeft "geconformeerd" in haar relaties. "Dat ik mij als een soort kameleon aan hen aanpaste en daardoor te weinig ruimte had voor mezelf", stelt ze. Toch hoeft het voor Schuurman niet altijd zo te blijven. "Maar ik zeg niet dat ik bewust single blijf. Het lijkt me leuk om op een gegeven moment weer hand in hand door het leven te gaan."