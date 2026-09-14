Duitsland stuurt militairen verplicht naar Litouwen, meldt krant

BERLIJN (ANP) - Duitsland wil militairen verplicht naar Litouwen sturen, meldt Bild. Duitsland legert daar een brigade van zo'n 5000 man om te helpen de NAVO-bondgenoot te beschermen tegen Rusland. Die zou uit vrijwilligers bestaan, maar er blijkt volgens de Duitse krant te weinig animo.

De Bundeswehr, de Duitse krijgsmacht, wil volgens Bild eind september voor het eerst militairen aanwijzen om zich bij de brigade in Litouwen te voegen. Tot duizend van hen zou zo'n dienstopdracht boven het hoofd hangen, vooral voor gespecialiseerde functies als IT'er of kok.

De Duitsers in Litouwen worden niet iedere paar maanden afgelost, zoals bijvoorbeeld de daar ook gelegerde Nederlanders. Ze vestigen zich er permanent en nemen bijvoorbeeld een partner of gezin mee. Meedoen zou nu nog niet verplicht zijn, omdat het nog geen militaire missie is, maar een 'inzet'.

De Baltische landen stellen veel in het werk om het leven aantrekkelijker te maken voor buitenlandse militairen en regelen allerlei voorzieningen.