Oeganda komt terug op besluit niet mee te doen aan Invictus Games

Oeganda is teruggekomen op het besluit om niet mee te doen aan de Invictus Games van prins Harry, schrijven Britse media waaronder The Telegraph. De legerleider van het Oost-Afrikaanse land had vorige week nog aangekondigd niet meer deel te nemen, maar dat besluit is na tussenkomst van een belangrijke adviseur van koning Charles weer gewijzigd.

Muhoozi Kainerugaba stelde eerder in een bericht op X dat Oeganda niet wilde meedoen aan activiteiten "die niet de goedkeuring" van koning Charles hadden. Daarop volgde een telefoongesprek van adviseur Clive Alderton met de legerleider van Oeganda. Alderton benadrukte in dat gesprek dat Charles er "geen probleem" mee had als Oeganda mee zou doen aan het sportevenement en de voorbereidingen zou hervatten. Kainerugaba deed daarop de toezegging om het eerdere besluit om niet mee te doen terug te draaien. Een paleisbron bevestigt aan The Telegraph dat het telefoongesprek heeft plaatsgevonden.

De komende editie van de Invictus Games is volgend jaar in de Britse stad Birmingham. Het sportevenement voor gewonde en zieke veteranen bestaat sinds 2014.