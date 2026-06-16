Franse nummer 2 Lens stelt Duitser Toppmöller aan als trainer

LENS (ANP/DPA) - RC Lens heeft de Duitser Dino Toppmöller aangesteld als nieuwe trainer. De Franse nummer 2 van afgelopen seizoen raakte succescoach Pierre Sage maandag kwijt aan Crystal Palace. Toppmöller heeft voor twee seizoenen getekend bij de Champions League-deelnemer van komend seizoen.

Toppmöller was van 2023 tot en met begin dit jaar trainer van Eintracht Frankfurt, dat hem na een serie slechte resultaten ontsloeg. De 45-jarige Toppmöller spreekt vloeiend Frans door zijn eerdere werk in België en Luxemburg.

"Dino heeft precies het profiel dat we zochten. Hij is een trainer die 45 Europese wedstrijden heeft geleid, de Champions League kent, meerdere talen spreekt, waaronder Frans, en de reputatie heeft jonge spelers beter te maken", aldus Jean-Louis Leca, sportief directeur van Lens.