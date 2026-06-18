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Zweden, Noorwegen en Canada komen met nieuw steunpakket Oekraïne

18 jun , 9:53Buitenland
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ANP
BRUSSEL (ANP/RTR) - Zweden, Noorwegen en Canada komen met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Dat zegt de Zweedse minister van Defensie Pål Jonson voorafgaand aan een NAVO-bijeenkomst voor defensieministers in Brussel.
Het gaat om een zogenoemd PURL-pakket, een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens inkopen voor Oekraïne, nu de VS zelf geen wapens meer verstrekken. Volgens Jonson draagt Zweden 108 miljoen dollar (93 miljoen euro) bij aan de zending, zonder toe te lichten hoeveel Noorwegen en Canada bijdragen.
In februari kondigde Zweden ook al aan een PURL-bijdrage te doen. Toen droeg het land 86 miljoen euro bij aan een pakket waaraan ook Nederland meebetaalde.
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