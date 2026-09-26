Filmmagazine Schokkend Nieuws wint Louis Hartlooper Prijs

Het filmmagazine Schokkend Nieuws heeft zaterdag de Louis Hartlooper Prijs voor beste filmpublicatie gewonnen. De prijs, voor "een auteur of publicatie die een bijzondere bijdrage levert aan de Nederlandse filmcultuur en het denken over cinema", werd voor de 22e keer uitgereikt.

Schokkend Nieuws werd in 1992 opgericht en focust zich op horror, fantasy en sciencefiction en cultfilm. De jury van de Louis Hartlooper Prijs prijst het blad om de kwalitatieve filmjournalistiek, scherpe filmanalyse, humor en het aanstekelijk enthousiasme. Volgens de jury "wekt de publicatie nieuwsgierigheid naar films die voor sommige leden van de jury ver buiten de eigen comfortzone liggen, en nodigt de lezer in algemene zin uit om met een andere blik naar film te kijken."

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt. De winnaar krijgt onder meer een geldprijs van 1000 euro en een penning met oorkonde.