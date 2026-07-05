CAÏRO (ANP/DPA) - Egypte heeft zondag zijn nieuwe militaire hoofdkwartier ceremonieel geopend. Het complex heet Octagon en bestaat uit acht gebouwen die een oppervlakte van bijna 90 vierkante kilometer bestrijken. Daardoor is het Pentagon in Washington niet langer het grootste militaire complex ter wereld.

President Abdel Fattah al-Sisi droeg voor de gelegenheid een militair uniform, voor het eerst in meer dan tien jaar. Hij beschreef het hoofdkwartier als het "bewijs van de wil van een natie die niets onmogelijk acht."

Het militaire complex is gelegen in de nieuwe administratieve hoofdstad van Egypte, simpelweg De Nieuwe Hoofdstad geheten, in de woestijn ten oosten van Caïro. De bouw kostte naar schatting 50 miljard euro, waarmee het een van de duurste projecten is sinds al-Sisi aan de macht kwam.

Economische crisis

Egypte bevindt zich in een economische crisis. De buitenlandse schuld is opgelopen tot 143 miljard euro.

Al-Sisi greep in 2013 de macht in het Noord-Afrikaanse land via een staatsgreep met steun van het leger.