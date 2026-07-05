Er komen ruim duizend extra kaarten beschikbaar voor het laatste grote optreden van Normaal van dit jaar. De organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen heeft besloten de festivaltent te vergroten om de enorme vraag naar tickets.

"We hadden uit voorzorg een ruimere vergunning aangevraagd", laat medeorganisator Bert Dijsselhof zondag aan het ANP weten. "We hoopten het aantal bezoekers van vorig jaar te trekken. Dat waren er 10.000. Maar door de enorme toestroom waren we vrijdag bij de fysieke verkoop al voor 90 procent uitverkocht. De laatste duizend tickets waren online vervolgens ook zeer snel weg."

Volgens Dijsselhof is daarop besloten de extra ruimte binnen de vergunning te benutten. "We gaan de tent groter opstellen. Daardoor kunnen we ongeveer 1100 extra kaarten beschikbaar stellen."

Normaal is op 12 september de hoofdact van het Sallands Bakfeest in Dalfsen. Het optreden geldt als de laatste grote show van de Achterhoekse band dit jaar. Tijdens het evenement wordt ook stilgestaan bij de tachtigste verjaardag van frontman Bennie Jolink.