AMMAN (ANP/RTR) - Jamal Sellami is niet langer de bondscoach van de voetballers van Jordanië. Dat maakte de voorzitter van de Jordaanse voetbalbond, prins Ali bin al-Hoessein, zondag bekend. Het land wist in de groepsfase van het WK voetbal geen punt te veroveren.

"Nu je avontuur met het Jordaanse nationale team ten einde loopt, danken we je voor je inzet en enorme toewijding, en voor je bijdrage aan het bereiken van de historische mijlpaal: kwalificatie van ons nationale team voor het WK", schreef de voorzitter op X.

Sellami was sinds juni 2024 bondscoach van Jordanië. Op het WK werd verloren van Oostenrijk (1-3), Algerije (1-2) en Argentinië (1-3).