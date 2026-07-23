Belgische prinses Eléonore gaat na de zomer in Utrecht studeren

De Belgische prinses Eléonore gaat na de zomer aan de Universiteit Utrecht (UU) studeren. Het hof maakte donderdag bekend dat de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde vanaf september de bachelor Liberal Arts & Sciences gaat volgen.

De Engelstalige opleiding duurt drie jaar en bevat vakken uit de geestes-, sociale en bètawetenschappen die studenten zelf mogen samenstellen, aldus het Belgische paleis. Eléonore mag zich aan het einde van haar studie Bachelor of Science of Bachelor of Arts noemen. De 18-jarige prinses volgt de opleiding aan het University College Utrecht (UCU), onderdeel van de UU. Het UCU werd in 1998 opgericht en was destijds het eerste university college in Nederland.

Eléonore is de tweede dochter en het vierde kind van het Belgische koningspaar. Haar oudere zus Elisabeth (24) nam in mei haar diploma Public Policy van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard in ontvangst. Haar broer Emmanuel volgt sinds maart de Franstalige opleiding bedrijfsontwikkeling aan ISTEC in Brussel en prins Gabriël volgt een militaire opleiding.