WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Bij een schietpartij buiten een sportschool enkele blokken verwijderd van het Witte Huis in Washington zijn meerdere gewonden gevallen, melden Amerikaanse media als The New York Times. Volgens MS Now en NBC zou het gaan om zeker vijf slachtoffers.

Mogelijk is er ook een dode gevallen, aldus persbureau Reuters. De dader heeft zich gebarricadeerd in een gebouw en is nog niet gearresteerd. Volgens NBC, dat zich baseert op de politie, verschanst de schutter zich in een appartement boven de sportschool. De dader zou in de sportschool iemand in de rug hebben geschoten, waarna hij het pand uit rende. Nadat het pand was ontruimd, werd er vervolgens op straat opnieuw geschoten, tekent NBC op uit de mond van een anonieme bron. Mogelijk zou de schutter een bekende van de politie zijn.

Hulpdiensten schaalden groot op. Zwaarbewapende agenten zouden stelling hebben genomen rond het pand. Ook is een helikopter ingeschakeld. Onduidelijk is nog wat het motief achter de schietpartij is. Mensen in de buurt zijn opgeroepen de locatie te mijden en omwonenden om binnen te blijven.

De sportschooleigenaar zegt tegen NBC geschokt te zijn door het voorval en is onderweg naar Washington.