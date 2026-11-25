WASHINGTON (ANP) - Melania Trump heeft opnieuw met succes bemiddeld voor de terugkeer naar hun familie van door de oorlog in Oekraïne van naasten gescheiden kinderen. Dit meldt het Witte Huis, nadat de Amerikaanse First Lady recent een tijdelijke wapenstilstand had bereikt voor hulpverlening aan een plaats aan het front. Dat heeft volgens Washington achthonderd mensenlevens gered.

Het is de zevende keer dat de echtgenote van president Trump bemiddeld heeft voor de terugkeer van Russische of Oekraïense kinderen. Het gaat ditmaal om negen kinderen die met instemming van de leiders in Moskou en in Kyiv naar hun familie terug zijn gegaan. Haar humanitaire bemiddeling heeft in totaal 43 kinderen naar hun land teruggebracht.

Melania zei dat "we de wereld kunnen genezen door middel van vrede, en vrede begint bij onze kinderen. Elk kind dat wordt herenigd met zijn ouders, brengt de mensheid een stap dichter bij een betere wereld voor iedereen".