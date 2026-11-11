DARMSTADT (ANP) - De Europese ruimtesonde Hera is woensdag aangekomen op zijn bestemming. Ze moet de komende tijd twee ruimterotsen in een baan rond de zon bestuderen, op bijna 200 miljoen kilometer afstand van de aarde. Daarvoor gebruikt ze onder meer een Nederlandse camera aan boord. De Hera heeft iets meer dan twee jaar over de oversteek gedaan.

De grootste van de twee objecten is de circa 800 meter grote asteroïde Didymos. Metgezel Dimorphos, die ongeveer 160 meter groot is, draait er als een maantje omheen. De Verenigde Staten hebben in september 2022 moedwillig een sonde laten inslaan op Dimorphos. Daardoor veranderde de koers van de rots een klein beetje.

Didymos en Dimorphos vormen geen gevaar voor de aarde en de mensheid, maar andere rotsen in de ruimte misschien wel. Het experiment moet duidelijk maken of het mogelijk is om een rots die op de aarde afraast zo uit zijn koers te duwen.