BEVEREN (ANP/BELGA) - De Belgische voetbalclub SK Beveren heeft na vijf maanden trainer Tim Bakens en assistent Dennis te Braak ontslagen. De 44-jarige Bakens was sinds juni trainer van de club uit de Belgische Jupiler Pro League. Beveren staat vijftiende in de competitie met 10 punten.

Na een "grondige en zorgvuldige evaluatie" van "zowel de prestaties als de bredere ontwikkeling van het team", is er geen plaats meer voor het duo, laat de club op de website weten. "We begonnen uitstekend aan het seizoen, maar naarmate het seizoen vorderde, zagen we ons steeds verder afdrijven van de basisprincipes die onze voetbalidentiteit vormen", verklaarde algemeen directeur Bob Peeters.

Voormalig voetballer Bakens was afgelopen seizoen de assistent van Henry van der Vegt bij PEC Zwolle en daarvoor assistent-trainer bij Helmond Sport en Almere City.