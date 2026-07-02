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Ex-olympisch kanoër aangeklaagd voor vernieling Reflecting Pool

02 jul , 22:10Buitenland
anp020726161 1
ANP
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WASHINGTON (ANP) - Een man die wordt verdacht van het beschadigen van de Reflecting Pool in Washington is aangeklaagd voor het vernielen van eigendom, maakte openbaar aanklager Jeanine Pirro donderdag bekend. De 67-jarige David Hearn, een voormalig olympisch kanoër, ontkende eerder met opzet iets kapot gemaakt te hebben.
Het waterbassin werd recent gerenoveerd, wat miljoenen dollars kostte. De blauwe verf liet echter al snel los en het water begon groen te zien van de algen. President Donald Trump gaf de schuld aan "vandalen met een mes".
Hearn zei alleen uit nieuwsgierigheid een deel van de loslatende verf te hebben aangeraakt, maar volgens Pirro heeft hij er "krachtig en agressief" met beide handen aan getrokken. Hearn riskeert hierdoor tien jaar gevangenisstraf, aldus Pirro.
Volgens Amerikaanse media zijn in totaal zeven mensen aangehouden voor het vernielen van de Reflecting Pool. Wie de anderen zijn, is niet bekend.
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