NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld een extra lang weekend ingegaan. Verliezen voor techaandelen drukten op de graadmeters, hoewel nieuwe banencijfers de aandelen van veel andere bedrijven juist hoger zetten.

De breed samengestelde S&P 500 sloot nagenoeg vlak op 7483,24 punten. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 0,8 procent tot 25.832,67 punten. De Dow-Jonesindex won juist 1,1 procent tot een nieuwe recordstand van 52.900,07 punten.

Beleggers reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat wees op een zwakkere groei van het aantal banen in de Verenigde Staten dan verwacht. Aanvankelijk zorgde het voor een winst voor de S&P 500, omdat dit voor de Federal Reserve een reden kan zijn om voorzichtig te zijn met renteverhogingen.

Aanzienlijk herstel

Later drukten met name chipbedrijven op de graadmeter. Zo gingen AMD, Broadcom, Micron, Nvidia en Intel tot 5,5 procent omlaag. Op de Europese en Aziatische beurzen stonden chipfondsen ook al onder druk, na stevige koerswinsten in de afgelopen maanden.

Tesla zakte 7,5 procent ondanks beter dan verwachte verkoopcijfers voor zijn auto's. Die stegen met een kwart, wat wijst op een aanzienlijk herstel na het instorten van de Tesla-verkopen in 2025.

Onafhankelijkheidsdag

Overnamenieuws joeg aandelen van de onderdelendistributeur Genuine Parts omhoog. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het bedrijf een bod heeft ontvangen van branchegenoot O'Reilly Automotive voor zijn auto-onderdelentak. Genuine Parts werd bijna 13 procent meer waard.

Apple won bijna 5 procent na nieuws over nieuwe producten die het techbedrijf op de markt wil zetten. Volgens nieuwsmedium Nikkei Asia gaat het om minstens vijf nieuwe iPhone-modellen tot en met de eerste helft van 2027.

De beurzen in New York blijven vrijdag dicht in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag in de VS een dag later.