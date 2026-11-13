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FBI: luchtvaartprobleem lijkt niet gevolg van cyberaanval

13 nov , 23:40Buitenland
anp131126208 1
ANP
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het communicatieprobleem bij de Amerikaanse luchtverkeersleiding, waardoor alle vliegtuigen in het land tijdelijk aan de grond worden gehouden, lijkt niet te komen door een cyberaanval. Dat meldt de FBI.
De overheidsdienst onderzoekt of een softwareupdate de grootschalige storing bij de luchtvaartautoriteit FAA heeft veroorzaakt. De FAA laat weten dat het vliegtuigen om uiterste voorzichtigheid aan de grond houdt.
Het is niet duidelijk wanneer het verbod kan worden opgeheven.
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