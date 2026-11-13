AMSTERDAM (ANP) - Frenkie de Jong genoot van het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Griekenland (7-0). "En ik hoop dat iedereen genoten heeft, ook de mensen thuis", zei de middenvelder in een flashinterview vlak na de wedstrijd.

De 29-jarige De Jong droeg de aanvoerdersband doordat Virgil van Dijk onvoldoende fit was. De middenvelder van FC Barcelona is pas net weer fit en mocht bij een voorsprong van 5-0 na de rust in de kleedkamer blijven. "Ik denk dat we in goede posities kwamen, waardoor we veel kansen kregen", zei hij. "Uiteindelijk is het ook de kwaliteit van onze spelers. Ik denk dat het gewoon klopte, in de manier waarop we in posities kwamen."

De Jong waakte ook voor al te veel euforie. "We hebben nog een lange weg te gaan, het is niet zo dat we er zijn omdat we één wedstrijd goed gespeeld hebben", stelde hij. "Op het vorige meetmoment, het WK, bleek dat we ver verwijderd zijn van waar we willen zijn. Hopelijk zijn we over twee jaar goed genoeg om mee te doen om de eindzege op een eindtoernooi."