AMSTERDAM (ANP) - Xavi Hernández was na de monsterzege op Griekenland (7-0) niet eens het meest tevreden over de uitslag. "Het gaat mij niet om zeven doelpunten", zei hij in de perskamer van de Johan Cruijff ArenA. "Ik heb vooral genoten van de uitvoering. We hebben de ruimtes aangevallen en hoog druk gezet. Ik vond ons vooral in de eerste helft heel erg goed. Ik heb genoten."

Xavi zag zijn strijdplan goed uitpakken. Jurriën Timber was voortdurend de vrije man op links en Frenkie de Jong kreeg alle ruimte om het spel op te bouwen. "Jurriën doet het bij Arsenal uitstekend als rechtsback", zei Xavi over de verdediger die tweemaal scoorde. "Zo speelde hij nu voor ons op links. Dat deed hij heel goed. Frenkie deed precies wat we wilden. Ik heb hem uit voorzorg in de rust gewisseld. Alle spelers zijn fit voor de uitwedstrijd maandag tegen Duitsland."