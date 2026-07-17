Gamestudio Bethesda werkt aan Fallout 5 en The Elder Scrolls VI

Gamestudio Bethesda werkt momenteel aan updates van van de populaire spellenreeksen Fallout en The Elder Scrolls. Dat maakte de ontwikkelaar vrijdag bekend in een bericht op de eigen website. Het gaat om de games Fallout 5 en The Elder Scrolls VI.

Fallout 76 was in 2018 de laatste game in de reeks Fallout-spellen die de studio uitbracht. Dat was destijds de opvolger van Fallout 4, die in 2015 verscheen. De actiespellen spelen zich af in een post-apocalyptisch Amerika en het is aan de speler om hierin te overleven. Volgens Bethesda bevindt Fallout 5 zich momenteel in de voorproductie en blijft de studio werken aan updates voor Fallout 76. Ook komen er in de toekomst remasters van oude games als Fallout 3 en Fallout: New Vegas.

De recentste Elder Scrolls-game, Skyrim, verscheen in 2011. "The Elder Scrolls VI is momenteel onze belangrijkste ontwikkelingsprioriteit; het grootste deel van ons team werkt momenteel aan het volgende deel van de serie", schrijft Bethesda verder. "Met ruim 65 miljoen verkochte exemplaren zijn spelers vijftien jaar later nog steeds bezig Skyrim te verkennen, maar we weten dat het erg lang wachten is geweest op het vervolg. Het volgende hoofdstuk is onderweg. We lopen op schema, zijn erg te spreken over hoe het eruitziet en spelen het iedere dag."