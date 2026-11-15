PARIJS (ANP) - Frankrijk verbiedt per direct tot eind november de verkoop en het gebruik van meerdere soorten (zwaar) vuurwerk in het land, specifiek vuurwerkmortieren. Dat schrijven Franse media als Le Parisien na verschijning van de maatregel in de staatscourant. Bij de vele demonstraties die recentelijk werden gehouden in het land werd vaak vuurwerk gegooid, onder meer naar ordediensten. De maatregel geldt tot in ieder geval 27 november. Een uitzondering geldt voor wie het vuurwerk professioneel gebruikt.

Vuurwerkmortieren "worden niet langer gebruikt om te vieren, ze worden gebruikt om schade mee te berokkenen", citeert Le Parisien de Franse overheid. "Het recht op demonstratie blijft gegarandeerd, maar het recht om anderen zeer te doen bestaat niet." De mortieren werden onder meer bij de aanhoudende onderwijsprotesten gegooid, soms op hoofdhoogte en gericht tegen onderwijspersoneel, gendarmes en scholieren zelf.

Bij de recente protesten in Frankrijk werden al duizenden mensen opgepakt, van wie sommigen voor ernstige delicten. In meerdere steden werd geplunderd, brand gesticht en gevochten met ordediensten. Onder meer het stadhuis van Limoges ging grotendeels in vlammen op, evenals een toerismekantoor in Lyon. Naast de bestaande onvrede over de staat van het onderwijs en boosheid tegen de regering, is er ook veel discussie in Frankrijk over het geweld dat ordediensten gebruiken om de protesten in te dammen.

Zo liepen verschillende scholieren ernstige verwondingen op door politiegranaten. De Franse ordediensten gebruiken naast traangasgranaten ook projectielen die exploderen of zaken als rubberen balletjes bevatten. Het gebruik daarvan is zeer omstreden. Zo verloor een scholier een hand, en ook iemand een oog. Ook in het verleden leidde het gebruik van vergelijkbare munitie tot ophef, zoals tijdens de gelehesjesprotesten enkele jaren terug.