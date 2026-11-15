U2 heeft onverwacht een optreden gegeven tijdens de ceremonie van de Rock & Roll Hall of Fame in Los Angeles. De band opende volgens Billboard zaterdagavond de show in het Peacock Theater met een set van twee nummers, een dag na het verschijnen van het nieuwe album Carnaval De Luz.

Het eerste nummer dat U2 speelde was Silencio, de tweede single van het nieuwe album. Als afsluiter volgde Pride (In the Name of Love), dat al veertig jaar een vast onderdeel is van de liveshows van de band.

U2 werd al in 2005 opgenomen in de Hall of Fame. Hun nieuwe album Carnaval De Luz verscheen afgelopen vrijdag. Het is het zestiende album van U2 en het eerste met volledig nieuw materiaal sinds Songs of Experience uit 2017. Het album sluit af met Torn, een duet met Dolly Parton. Dit was haar laatste opgenomen zangoptreden, voordat ze in augustus op 80-jarige leeftijd overleed.

Tijdens de ceremonie werden in totaal achttien muzikale grootheden geëerd. Zo zijn onder anderen Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Sade, Wu-Tang Clan, Luther Vandross, Joy Division en New Order in de erelijst opgenomen. Artiesten komen 25 jaar na hun eerste muziekrelease in aanmerking voor de Hall of Fame.