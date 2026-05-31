Frankrijk wil spoedvergadering VN-Veiligheidsraad om Libanon

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot. Israël kondigde aan daar verder op te trekken en meldde zondag het historische Beaufort-kasteel nabij Arnoun te hebben ingenomen.

Barrot stelt tegenover BFMTV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël respecteert, maar dat "niets de aanhoudende Israëlische operaties in Libanon en de steeds verdere bezetting van Libanon kan rechtvaardigen". Hij noemt de uitdijende invloedssfeer van Israël in Libanon een "grote misstap", die niet alleen tegen Israëlische beloften rond het staakt-het-vuren ingaat, maar ook het internationaal recht schendt. Libanon was vroeger een mandaatgebied van Frankrijk.

De Libanese premier Nawaf Salam verweet Israël zaterdag een tactiek van de verschroeide aarde te hanteren in het zuiden van Libanon. Israël zei zondag op zijn beurt de operaties in Libanon verder uit te breiden.