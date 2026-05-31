Niall Horan: laatste herinnering aan Liam Payne een gelukkige

Niall Horan is blij dat zijn laatste herinnering aan zijn voormalige One Direction-bandgenoot Liam Payne een gelukkige is. Dat zegt de zanger in een interview met The Sunday Times.

Volgens de zanger voelt het verlies nog altijd onwerkelijk. "Onze vriendschap was een band voor het leven. Het is bizar dat iemand er op een dag ineens niet meer is."

Horan zag Payne enkele dagen voor diens overlijden nog tijdens een concert in Buenos Aires. Payne overleed in oktober 2024 op 31-jarige leeftijd, nadat hij van een hotelbalkon was gevallen. In zijn lichaam werden meerdere soorten drugs aangetroffen.

One Direction ontstond in 2010 tijdens de Britse versie van The X Factor. Naast Horan en Payne maakten ook Harry Styles, Louis Tomlinson en Zayn Malik deel uit van de groep.