Swiatek verrassend onderuit tegen Kostjoek op Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Poolse tennisster Iga Swiatek is gestrand in de vierde ronde van Roland Garros. De viervoudig winnares van het grandslamtoernooi ging met 7-5 6-1 onderuit tegen de Oekraïense Marta Kostjoek. Het was de eerste keer sinds 2019 dat de huidige nummer 3 van de wereld de kwartfinales niet haalde.

Kostjoek (23) stond nog niet eerder in de kwartfinales in Parijs, waar ze een keer de vierde ronde had bereikt. Ze speelt in de volgende ronde tegen de winnares van de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina en Belinda Bencic uit Zwitserland.

Swiatek trof met Kostjoek een tegenstandster die de laatste tijd in vorm is op gravel. Ze won onlangs het toernooi van Rouen en het hoog aangeschreven toernooi van Madrid.

Verloop

Geen van beide speelsters haalde een hoog niveau in de eerste set, waarin veel fouten werden gemaakt. Vanaf 3-3 leverde Kostjoek twee keer haar service in, maar ze zette daar drie breaks tegenover. Swiatek brak haar opponente nog wel in de eerste game van de tweede set, maar won daarna geen game meer.

Swiatek schreef Roland Garros in 2020, 2022, 2023 en 2024 op haar naam. Vorig jaar verloor ze in de halve finales van Aryna Sabalenka uit Belarus, de mondiale nummer 1. De Poolse won ook de US Open (2022) en Wimbledon (2025).