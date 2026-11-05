Oekraïne bespreekt financiering oorlog met VS en Europa

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Oekraïne heeft de Verenigde Staten en Europese bondgenoten berekeningen voorgelegd over hoeveel geld volgend jaar nodig is om de oorlog tegen Rusland voort te zetten. Ook is besproken hoe een verwacht financieringstekort kan worden gedekt. Dat meldde de Oekraïense inlichtingenchef Rustem Oemerov na overleg in Brussel.

De partijen spraken woensdag ook over een plan voor de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. Daarbij gaat het onder meer om het aantrekken van investeringen en het stimuleren van de economie. Concrete bedragen zijn niet bekendgemaakt.

Donderdag wordt in Brussel verder gesproken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne, meldde president Volodymyr Zelensky. Volgens de Oekraïense president moeten die garanties na een eventueel vredesakkoord stevig genoeg zijn om de veiligheid van zijn land te waarborgen.

De gesprekken vonden plaats in aanloop naar Amerikaans-Russisch overleg in Abu Dhabi, dat op 10 november begint. Zelensky sprak afzonderlijk met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hij benadrukte dat de onderhandelingen snel moeten doorgaan om de oorlog te beëindigen.

De gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten in Abu Dhabi moeten een diplomatiek proces hervatten dat in februari werd onderbroken. Het overleg staat gepland voor dinsdag en woensdag. De Verenigde Staten treden daarbij op als bemiddelaar.