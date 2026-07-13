MIAMI (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft maandag de schikking tussen president Donald Trump en de Amerikaanse belastingdienst (IRS) ongeldig verklaard. De overeenkomst gaf Trump en zijn bedrijven vergaande fiscale bescherming. Daarnaast voorzag de deal aanvankelijk in een overheidsfonds van bijna 1,8 miljard dollar, bedoeld voor Amerikaanse burgers die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Dat fonds werd later geschrapt.

Rechter Kathleen Williams uit Miami oordeelde dat Trump en de IRS, die hij als president aanstuurt, in werkelijkheid geen tegengestelde belangen hadden. Volgens de Amerikaanse Grondwet is dat juist een vereiste voor civiele rechtszaken.

Trump spande in januari een rechtszaak aan tegen de IRS. Hij stelde dat de belastingdienst onvoldoende had gedaan om het uitlekken van zijn belastinggegevens tijdens zijn eerste ambtstermijn te voorkomen en eiste aanvankelijk 10 miljard dollar schadevergoeding.