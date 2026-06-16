G7 wil met betere reisregels, vaccins en tests ebola indammen

ÉVIAN (ANP) - De G7-landen en een aantal partnerlanden gaan hun reisregels voor ebolagebied beter op elkaar afstemmen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook zijn ze "vastbesloten" de ontwikkeling van vaccins, tests en behandelingen te steunen, zeggen de leiders van deze landen na overleg in het Franse Évian.

Voor mensen die in het uitbraakgebied in Congo en Oeganda zijn geweest, moeten er "passende en effectieve" reis- en quarantaineregels komen, vinden de G7-leiders. Die willen ze zoveel mogelijk gelijktrekken, al blijft ieder land daar zelf over gaan. Ze wijzen erop dat de komende weken miljoenen mensen op reis zijn, bijvoorbeeld voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "We moeten ervoor zorgen dat ze dat veilig kunnen."

Europa en de VS hebben al honderden miljoenen euro's en dollars uitgetrokken voor de ebolabestrijding, zeggen de G7-leiders. Ze roepen andere landen op ook te helpen.