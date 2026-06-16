SpaceX in nek-aan-nekrace met andere waardevolle bedrijven

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De marktwaarde van SpaceX is kort gestegen boven die van techconcern Microsoft. Daarmee bevindt het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk zich in een nek-aan-nekrace met andere waardevolle bedrijven, nadat het eerder op de dag boven de marktwaarde van Amazon steeg.

Aandelen in het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk waren dinsdag kort 17 procent meer waard, waardoor de marktwaarde tot bijna 3 biljoen dollar steeg. Even later zakte de koers van SpaceX tot een winst van 8 procent. De marktwaarde van Microsoft is zo'n 2,9 biljoen dollar en die van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern Amazon bijna 2,7 biljoen dollar.

Het gat naar de top drie meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven - koploper Nvidia (5,1 biljoen), Alphabet en Apple - is aanzienlijk. Apple is het op twee na meest waardevolle bedrijf ter wereld met een marktwaarde van meer dan 4,3 biljoen dollar.

SpaceX had vrijdag in New York de grootste beursgang ooit. In de eerste twee handelsdagen sinds de historische beursgang won het aandeel al ruim 40 procent.