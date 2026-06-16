Storing bij NS verholpen, geen inlogproblemen meer

UTRECHT (ANP) - De inlogproblemen waar de NS dinsdag mee kampte, zijn verholpen. Er was sprake van een ict-storing die in de nacht was opgetreden, waardoor niet iedereen kon inloggen op het persoonlijke account bij het bedrijf. Volgens een woordvoerder speelde de drukte van maandag hierbij een rol.

De NS lanceerde maandag een abonnement waarmee reizigers in de zomer voor 49 euro per maand onbeperkt in de daluren kunnen reizen. "De belangstelling was heel groot, vele malen groter dan normaal. Dat triggerde ook iets in onze ict en dat leidde uiteindelijk tot de storing. Zonder de drukte van maandag was dit niet gebeurd."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 118 miljoen euro om de korting te bekostigen. Voor het abonnement was meer animo dan verwacht en dat zorgde voor drukte op de website. Dat leverde ook maandag al problemen op: veel klanten kwamen maar moeilijk door de webshop heen.