Gazaanse autoriteiten: zeven doden door Israëlische aanvallen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Door Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker zeven doden gevallen, melden lokale autoriteiten. Vijf van hen stierven bij een aanval in het oosten van het gebied.

Volgens een getuige vond die aanval plaats nadat een groep gewapende mannen een woning in het vluchtelingenkamp in Maghazi was binnengedrongen. De aanval gebeurde toen omwonenden hen confronteerden, aldus de getuige. De groep zou daarna richting gebied onder Israëlische controle zijn gevlucht. Een ziekenhuis in het zuidelijke Khan Younis meldt twee doden na een Israëlische luchtaanval op een voertuig.

Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op Hamas-kopstuk Mohammed Odeh. Hij nam een week geleden de leiding over de gewapende tak over, nadat zijn voorganger Ezzedine al-Haddad gedood was door Israël. Volgens het Israëlische leger speelden Al-Haddad en Odeh beiden een grote rol bij de aanval van 7 oktober 2023.

Staakt-het-vuren

Het is niet bekend of Odeh de aanval heeft overleefd.

Het geweld komt ondanks een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas sinds oktober vorig jaar. De partijen beschuldigen elkaar herhaaldelijk van schendingen. Volgens de Gazaanse autoriteiten zijn sindsdien zeker 906 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens de Israëlische krijgsmacht vijf militairen omgekomen.